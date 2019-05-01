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Кубок Стэнли. «Даллас» обыграл «Сент-Луис», «Каролина» забила 5 голов «Айлендерс» и повела в серии 3-0

02.05.2019 07:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Каролина – Айлендерс 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Дата проведения
2 мая, 02.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Терявяйнен (Хэмилтон, Слэвин)
1:1 – 8 Тэйвс (Эберле, Бэйли)
2:1 – 31 Фолк (Дж.Стаал, Фогеле)
2:2 – 34 Бэйли (Кюнхакль)
3:2 – 50 Уильямс (Ахо)
4:2 – 59 Ахо (Валльмарк)
5:2 – 59 Терявяйнен (Слэвин, Пеши)

Счет в серии: 3-0

Даллас – Сент-Луис 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
Дата проведения
2 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Тарасенко (Данн, О′Райлли)
1:1 – 11 Дикинсон (Зукарелло-Асен, Сегин)
2:1 – 19 Спецца (Линделль, Радулов)
3:1 – 29 Клингберг (Зукарелло-Асен, Сегин)
4:1 – 37 Хинтц (Радулов, Бенн)
4:2 – 53 Томас (О′Райлли, Пьетранжело)

Счет в серии: 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НХЛ

Статистика Кубка Стэнли

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Счет в серии: 3-0 Счет в серии: 2-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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