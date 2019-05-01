|
НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Портленд» сравнял счет в серии с «Денвером»
02.05.2019 07:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня во 2-м матче 2-го раунда плей-офф НБА «Портленд» в гостях сравнял счет в серии с «Денвером» (97:90, 1-1).
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Второй матч
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня во 2-м матче 2-го раунда плей-офф НБА «Портленд» в гостях сравнял счет в серии с «Денвером» (97:90, 1-1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)