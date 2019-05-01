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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Портленд» сравнял счет в серии с «Денвером»

02.05.2019 07:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня во 2-м матче 2-го раунда плей-офф НБА «Портленд» в гостях сравнял счет в серии с «Денвером» (97:90, 1-1).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

Денвер – Портленд 90:97 (23:28, 12:22, 29:28, 26:19)
Дата проведения
2 мая, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня во 2-м матче 2-го раунда плей-офф НБА «Портленд» в гостях сравнял счет в серии с «Денвером» (97:90, 1-1).
 
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