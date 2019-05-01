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Вергейчик дисквалифицирован на четыре матча, минское «Динамо» оштрафовано за использование фанатами пиротехнических изделий
02.05.2019 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Доме футбола состоялось очередное заседание КДК и по этическим вопросам АБФФ.
По его итогам на 4 матча дисквалифицирован форвард минского «Динамо» Кирилл Вергейчик, который в матче дублирующих составов с «Неманом» (1:1) был удален.
Кроме того, на 10 базовых величин оштрафован тренер вратарей «Славии» Роман Киренкин (за умышленное вмешательство в ход матча) . Штрафы получили минское «Динамо» (за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий в игре против «Торпедо» Минск) и «Энергетик-БГУ» (за получение шести «желтых карточек» в течение матча против «Шахтера»). Команды были оштрафованы на 20 и 30 базовых величин соответственно.
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Вергейчик дисквалифицирован на четыре матча, минское «Динамо» оштрафовано за использование фанатами пиротехнических изделий
В Доме футбола состоялось очередное заседание КДК и по этическим вопросам АБФФ.
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