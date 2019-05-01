Вергейчик дисквалифицирован на четыре матча, минское «Динамо» оштрафовано за использование фанатами пиротехнических изделий

Источник материала: Tribuna.com

В Доме футбола состоялось очередное заседание КДК и по этическим вопросам АБФФ.

По его итогам на 4 матча дисквалифицирован форвард минского «Динамо» Кирилл Вергейчик, который в матче дублирующих составов с «Неманом» (1:1) был удален.

Кроме того, на 10 базовых величин оштрафован тренер вратарей «Славии» Роман Киренкин (за умышленное вмешательство в ход матча) . Штрафы получили минское «Динамо» (за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий в игре против «Торпедо» Минск) и «Энергетик-БГУ» (за получение шести «желтых карточек» в течение матча против «Шахтера»). Команды были оштрафованы на 20 и 30 базовых величин соответственно.

Роман Пилипчук: «Планировали выпустить на замену Вергейчика, но сегодня в обед получили документ о его дисквалификации на четыре матча»