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Вергейчик дисквалифицирован на четыре матча, минское «Динамо» оштрафовано за использование фанатами пиротехнических изделий

02.05.2019 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Доме футбола состоялось очередное заседание КДК и по этическим вопросам АБФФ. 

По его итогам на 4 матча дисквалифицирован форвард минского «Динамо» Кирилл Вергейчик, который в матче дублирующих составов с «Неманом» (1:1) был удален.

Кроме того, на 10 базовых величин оштрафован тренер вратарей «Славии» Роман Киренкин (за умышленное вмешательство в ход матча) . Штрафы получили минское «Динамо» (за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий в игре против «Торпедо» Минск)  и «Энергетик-БГУ» (за получение шести «желтых карточек» в течение матча против «Шахтера»). Команды были оштрафованы на 20 и 30 базовых величин соответственно.

Роман Пилипчук: «Планировали выпустить на замену Вергейчика, но сегодня в обед получили документ о его дисквалификации на четыре матча»

 
Теги: Минск
 
 
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