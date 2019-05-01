Праздник, посвященный 5-летию «Борисов-Арены»

Источник материала: Единство

Приглашаем всех провести этот знаменательный день ярко и весело, большой и дружной компанией – на площадке у VIP Cafe и Kids Club, где в субботу, 4 мая, состоится настоящий праздник.

Развлекательная программа для взрослых и детей стартует в 17.00. Пойте популярные хиты с кавер-группой Stain Band, узнавайте много интересного благодаря научному шоу «Открывашка», утоляйте голод в пунктах общественного питания, в том числе свежими и вкусными шашлыками! Любителям активных игр предложат поучаствовать в соревнованиях по дартсу, настольному теннису и стритболу, причем победителям обещаны призы! Не сомневаемся, каждый пришедший получит море положительных эмоций!

А завершится вечер шикарным фаер-шоу от театра огня Shango! Естественно, посещение мероприятия – абсолютно бесплатное!

Телефон для справок: +375 (177) 70-99-17.

Встречаемся 4 мая около «Борисов-Арены»– и празднуем день рождения любимого стадиона вместе!