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Хави объявил о завершении карьеры игрока по окончании сезона

02.05.2019 18:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави объявил о решении завершить карьеру игрока после завершения текущего сезона и о намерении стать тренером.

«Играть в футбол было честью для меня до тех пор, пока мне не исполнилось 39 лет, и теперь я хотел бы закончить сезон на вершине. Это мой последний сезон в качестве игрока, но я с нетерпением хочу увидеть, что ждет меня дальше как тренера.

Моя философия как тренера отражает стиль, который мы разработали в течение многих лет под влиянием Йохана Кройффа и Ла Масии. Мне нравится, когда команды проявляют инициативу на поле и действуют в атакующем стиле», – сказал Хави. 

Хави большую часть карьеры провел в «Барселоне», в составе которой провел 767 матчей. В 2015 году он перешел в «Аль-Садд». Кроме этого, он выступал с 2000 по 2014 год за сборную Испании и сыграл 133 матча.

 
 
 
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Полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави объявил о решении завершить карьеру игрока после завершения текущего сезона и о намерении стать тренером.
 
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