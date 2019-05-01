|
Домрачева из-за болезни не сможет принять участия в церемонии зажжения огня Европейских игр-2019
02.05.2019 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева из-за болезни не сможет принять участия в церемонии зажжения огня Европейских игр-2019.
Церемония пройдет 3 мая в Риме в музейном комплексе Ara Pacis.
«К сожалению, Дарья Домрачева из-за болезни не сможет принять участия в этой церемонии», – сообщил глава фонда «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.
Европейские игры-2019 пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева из-за болезни не сможет принять участия в церемонии зажжения огня Европейских игр-2019.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)