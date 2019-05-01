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Домрачева из-за болезни не сможет принять участия в церемонии зажжения огня Европейских игр-2019

02.05.2019 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева из-за болезни не сможет принять участия в церемонии зажжения огня Европейских игр-2019.

Церемония пройдет 3 мая в Риме в музейном комплексе Ara Pacis.

«К сожалению, Дарья Домрачева из-за болезни не сможет принять участия в этой церемонии», – сообщил глава фонда «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

Европейские игры-2019 пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева из-за болезни не сможет принять участия в церемонии зажжения огня Европейских игр-2019.
 
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