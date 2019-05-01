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Hockey.by: Буйницкий может перейти в «Магнитку»

02.05.2019 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Hockey.by, нападающий минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий может покинуть команду.

К форварду проявляет серьезный интерес магнитогорский «Металлург». Клуб сделал хоккеисту внушительное контрактное предложение.

Напомним, в данный момент Буйницкий находится в статусе «Ограниченно свободный агент». По истечении срока действия контракта Дмитрий получил квалификационное предложение от минского «Динамо». Согласно Правовому регламенту КХЛ, другой клуб может перебить его, что и сделал магнитогорский «Металлург». Теперь, чтобы сохранить спортивные права на хоккеиста, до 31 мая минскому «Динамо» нужно как минимум повторить контрактное предложение «Магнитки».

В прошедшем сезоне нападающий сыграл за «зубров» 36 матчей (12:37 в среднем на льду) в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 13 (10+3) очками при показателе полезности «0» и 39 минутах штрафа. В активе Буйницкого также два победных гола, 23 силовых приема и 9 заблокированных бросков.

 
 
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Как стало известно Hockey.by, нападающий минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий может покинуть команду.
 
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