Hockey.by: Буйницкий может перейти в «Магнитку»

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Hockey.by , нападающий минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий может покинуть команду.

К форварду проявляет серьезный интерес магнитогорский «Металлург». Клуб сделал хоккеисту внушительное контрактное предложение.

Напомним, в данный момент Буйницкий находится в статусе «Ограниченно свободный агент». По истечении срока действия контракта Дмитрий получил квалификационное предложение от минского «Динамо». Согласно Правовому регламенту КХЛ, другой клуб может перебить его, что и сделал магнитогорский «Металлург». Теперь, чтобы сохранить спортивные права на хоккеиста, до 31 мая минскому «Динамо» нужно как минимум повторить контрактное предложение «Магнитки».

В прошедшем сезоне нападающий сыграл за «зубров» 36 матчей (12:37 в среднем на льду) в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 13 (10+3) очками при показателе полезности «0» и 39 минутах штрафа. В активе Буйницкого также два победных гола, 23 силовых приема и 9 заблокированных бросков.