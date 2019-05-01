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Криштиану Роналду: «В «Ювентусе» увидели, что я не шарлатан. Адаптация прошла идеально»

02.05.2019 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою адаптацию в итальянском клубе. 

«Первое, что я делаю, когда попадаю в новый клуб – стараюсь быть собой, а не кем-то другим. Мое отношение к делу всегда остается прежним.

Ты должен быть скромным и помнить, что не можешь знать всего. Если ты умен, то улавливаешь все мелочи, которые делают тебя лучше как спортсмена.

Я идеально адаптировался в «Юве». В клубе увидели, что я не шарлатан. Криштиану стал таким, какой есть, потому что следит за собой. Одно дело говорить, другое – делать. Вот почему я выиграл пять «Золотых мячей» и пять раз победил в Лиге чемпионов.

Вижу ли я себя в качестве тренера после того, как закончу карьеру футболиста? Почему бы и нет?» – сказал Роналду.

 
 
 
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою адаптацию в итальянском клубе.
 
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