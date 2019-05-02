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Кубок Стэнли. «Коламбус» принимает «Бостон», «Колорадо» играет с «Сан-Хосе»

03.05.2019 00:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Коламбус – Бостон 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Дата проведения
3 мая, 02.30, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Пастрняк (Макэвой)
0:2 – 7 Бержерон (Крюг, Маршанд)
1:2 – 8 Панарин (Дюбуа, Бьоркстранн)
1:3 – 48 Курали (Бэкес, Хара)
1:4 – 57 Бержерон (Крюг, Пастрняк)

Счет в серии: 2-1

Колорадо – Сан-Хосе 0:0 (1 период)
Дата проведения
3 мая, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Счет в серии: 2-1 Счет в серии: 1-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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