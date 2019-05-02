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Унаи Эмери: «Наши шансы с «Валенсией» на выход в финал остаются равными»

03.05.2019 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче 1/2 финала Лиги Европы с «Валенсией» (3:1). 

«В первом матче мы хотели получить хороший результат, понимая, что это будет тяжело. Мы хорошо отреагировали на первый гол, проявив спокойствие и страсть. Мы использовали наши моменты, а забитые голы в первом тайме вселили в нас уверенность.

Мы хотели выиграть и не пропустить второй гол, но нам нужно было продолжать играть. Третий гол был забит в самом в конце, для нас это было важно, но наши шансы с «Валенсией» на выход в следующий раунд остаются равными. 

«Валенсия» – очень хорошая команда. В их составе сильные игроки в обороне и в центре поля. Они сильны при стандартных положениях, нам пришлось приложить много усилий. 

Мы будем продолжать работать над тем, что мы можем улучшить. Через 90 минут мы можем быть очень счастливы. Мы подготовимся ко второму матчу таким же образом, потому что знаем, что будет очень сложно», – сказал Эмери в эфире BT Sport. 

 
 
 
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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче 1/2 финала Лиги Европы с «Валенсией» (3:1).
 
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