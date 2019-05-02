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Вайсфельд о сборной во втором дивизионе: «Судя по тому, как развивается хоккей в Беларуси, не вижу ничего неожиданного»

03.05.2019 08:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о развитии хоккея в Беларуси.

— Сборная Беларуси во втором дивизионе — для вас это нонсенс?

— Судя по тому, как развивается хоккей в Беларуси, не вижу ничего неожиданного.

— Глядя со стороны, можете назвать причины падения уровня нашей команды?

— Ключевое словосочетание — «со стороны». Не претендую на истину в последней инстанции, но в Беларуси, как и в Казахстане, вижу проблему. С одной стороны, результат клуба КХЛ, с другой — выступление на международной арене. Есть шараханья — то туда, то сюда. Необходима определенная философия управления и понимание, в каком направлении двигаться. Нельзя при первой же неудаче менять курс на 90 градусов. К положительному результату это не приведет.

 
 
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Известный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о развитии хоккея в Беларуси.
 
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