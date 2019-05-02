ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гущенко об итогах следствия по делу Щербакова: «Это не та правда, которую хотят знать небезразличные люди»

03.05.2019 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Витебска» Дмитрий Гущенко усомнился в итогах следствия по делу Андрея Щербакова.

— Про Андрея Щербакова. Завершено расследование аварии, унесшей его жизнь. По версии следствия, все произошло из-за того, что он отвлекся от управления машиной, а не из-за обледенелой дороги. Иначе говоря, причина ДТП — действия водителя, а государственные дорожные службы ни при чем. Что скажете?

— По-моему, для всех все очевидно. Прекрасно знаю не только самого Андрея, но и то, как он ездил. Мы вместе играли в «Белшине» и частенько выбирались на выходные из Бобруйска в Витебск. Когда я был за рулем, на дорогу уходило три часа. Когда Щербаков — четыре с половиной. У него всегда спокойная езда, никогда никуда не гнал и не торопился, всегда строго соблюдал все скоростные режимы.

Он очень скрупулезно к этому относился. И тогда тоже не мог отвлечься от вождения. Да и на регистраторе видно, что машина двигается прямо, а потом попадает на какой-то скользкий участок. Ну как можно отвлечься?! Я не понимаю. Опытный водитель. У него такой стаж, в салоне жена, дети. А там ровная, прямая дорога. Это уснуть надо, что ли?

Просто в какое-то мгновение теряется контроль над управлением, потому что авто попадает на лед, на необработанный участок покрытия. Там ведь и другие машины лежали в кювете. Наверное, не просто так. И то, что сейчас объявили, это не та правда, которую хотят знать небезразличные люди, – сказал Гущенко.

Напомним, что 17 декабря на 543-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница России, бывший голкипер «Витебска» не справился с управлением. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он влетел в эвакуатор. Футболист, его жена и 6-летний сын погибли мгновенно. Также в салоне в детском кресле находился еще один ребенок, который выжил. 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь «Витебска» Дмитрий Гущенко усомнился в итогах следствия по делу Андрея Щербакова.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вайсфельд о сборной во втором дивизионе: «Судя по тому, как развивается хоккей в Беларуси, не вижу ничего неожиданного»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика