Гущенко об итогах следствия по делу Щербакова: «Это не та правда, которую хотят знать небезразличные люди»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Витебска» Дмитрий Гущенко усомнился в итогах следствия по делу Андрея Щербакова.

— Про Андрея Щербакова. Завершено расследование аварии, унесшей его жизнь. По версии следствия , все произошло из-за того, что он отвлекся от управления машиной, а не из-за обледенелой дороги. Иначе говоря, причина ДТП — действия водителя, а государственные дорожные службы ни при чем. Что скажете?

— По-моему, для всех все очевидно. Прекрасно знаю не только самого Андрея, но и то, как он ездил. Мы вместе играли в «Белшине» и частенько выбирались на выходные из Бобруйска в Витебск. Когда я был за рулем, на дорогу уходило три часа. Когда Щербаков — четыре с половиной. У него всегда спокойная езда, никогда никуда не гнал и не торопился, всегда строго соблюдал все скоростные режимы.

Он очень скрупулезно к этому относился. И тогда тоже не мог отвлечься от вождения. Да и на регистраторе видно, что машина двигается прямо, а потом попадает на какой-то скользкий участок. Ну как можно отвлечься?! Я не понимаю. Опытный водитель. У него такой стаж, в салоне жена, дети. А там ровная, прямая дорога. Это уснуть надо, что ли?

Просто в какое-то мгновение теряется контроль над управлением, потому что авто попадает на лед, на необработанный участок покрытия. Там ведь и другие машины лежали в кювете. Наверное, не просто так. И то, что сейчас объявили, это не та правда, которую хотят знать небезразличные люди, – сказал Гущенко.

Напомним, что 17 декабря на 543-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница России, бывший голкипер «Витебска» не справился с управлением. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он влетел в эвакуатор. Футболист, его жена и 6-летний сын погибли мгновенно. Также в салоне в детском кресле находился еще один ребенок, который выжил.