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Чемпионат России. «Рубин» сыграет с «Оренбургом», «Енисей» примет «Анжи»
03.05.2019 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 27-м туре РПЛ «Енисей» примет «Анжи», «Рубин» сыграет с «Оренбургом».
В субботу «Спартак» проведет выездной матч с «Уралом», «Зенит» – с «Ахматом», а «Локомотив» – с тульским «Арсеналом».
В воскресенье состоятся матчи между ЦСКА и «Динамо», а также «Ростовом» и «Краснодаром».
Чемпионат России
27-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 27-м туре РПЛ «Енисей» примет «Анжи», «Рубин» сыграет с «Оренбургом».
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