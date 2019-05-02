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Чемпионат России. «Рубин» сыграет с «Оренбургом», «Енисей» примет «Анжи»

03.05.2019 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 27-м туре РПЛ «Енисей» примет «Анжи», «Рубин» сыграет с «Оренбургом». 

В субботу «Спартак» проведет выездной матч с «Уралом», «Зенит» – с «Ахматом», а «Локомотив» – с тульским «Арсеналом». 

В воскресенье состоятся матчи между ЦСКА и «Динамо», а также «Ростовом» и «Краснодаром». 

Чемпионат России

27-й тур

Енисей – Анжи
Дата проведения
3 мая, 14.00, «стадион Центральный Красноярск»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Оренбург
Дата проведения
3 мая, 16.30, «Казань-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Урал – Спартак
Дата проведения
4 мая, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ахмат – Зенит
Дата проведения
4 мая, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Локомотив
Дата проведения
4 мая, 19.00, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

Крылья Советов – Уфа
Дата проведения
5 мая, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ЦСКА – Динамо Москва
Дата проведения
5 мая, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Краснодар
Дата проведения
5 мая, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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Чемпионат России. «Рубин» сыграет с «Оренбургом», «Енисей» примет «Анжи»

 
 
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В 27-м туре РПЛ «Енисей» примет «Анжи», «Рубин» сыграет с «Оренбургом».
 
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