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«Реал» хочет объявить о переходе Азара как можно скорее

03.05.2019 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Реал» твердо намерен заполучить полузащитника «Челси» Эдена Азара.

По данным Marca, мадридцы рассчитывают как можно скорее завершить трансфер бельгийца и объявить о нем. Вероятнее всего, это будет сделано 19 мая – по окончании чемпионата Испании.

Впрочем, клубы еще не достигли окончательного соглашения. «Челси» требует за Азара 140 миллионов евро, несмотря на то, что у него остался год по контракту, «Реал» хочет сбить эту цену. 

 
 
 
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«Реал» твердо намерен заполучить полузащитника «Челси» Эдена Азара.
 
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