«Реал» хочет объявить о переходе Азара как можно скорее

Источник материала: Tribuna.com

«Реал» твердо намерен заполучить полузащитника Эдена Азара.

По данным Marca, мадридцы рассчитывают как можно скорее завершить трансфер бельгийца и объявить о нем. Вероятнее всего, это будет сделано 19 мая – по окончании чемпионата Испании.

Впрочем, клубы еще не достигли окончательного соглашения. «Челси» требует за Азара 140 миллионов евро, несмотря на то, что у него остался год по контракту, хочет сбить эту цену.