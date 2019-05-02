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«Реал» хочет объявить о переходе Азара как можно скорее
03.05.2019 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Реал» твердо намерен заполучить полузащитника
По данным Marca, мадридцы рассчитывают как можно скорее завершить трансфер бельгийца и объявить о нем. Вероятнее всего, это будет сделано 19 мая – по окончании чемпионата Испании.
Впрочем, клубы еще не достигли окончательного соглашения. «Челси» требует за Азара 140 миллионов евро, несмотря на то, что у него остался год по контракту,
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«Реал» твердо намерен заполучить полузащитника «Челси» Эдена Азара.
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