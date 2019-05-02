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Сергей Ковальчук: «У нас активно развиваются многие виды туризма. С помощью Евроигр мы хотим показать нашу страну и ее отношение к тем, кто приезжает в гости»
03.05.2019 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Риме прошла презентация вторых Европейских игр, на которой министр спорта и туризма Сергей Ковальчук рассказал о целях проведения спортивного мероприятия.
«Мы хотим показать гостеприимство нашей страны, ее открытость, культуру, обычаи, чистоту. Сегодня Минск занимает третье место в мире по чистоте — после Сингапура и Токио. У нас активно развиваются многие виды туризма: спортивный, промышленный, медицинский, событийный…
С помощью вторых Европейских игр мы хотим показать нашу страну и ее отношение к тем, кто приезжает в гости, и странам, рядом с которыми мы находимся. Не случайно местом старта эстафеты «Пламени мира» выбран Алтарь Мира. «Пламя мира» говорит о наших доброжелательных намерениях.
После зажжения «Пламени мира»оно будет поднято на высочайшую вершину Европы — Монблан. Думаю, с этой традиции мы сделаем новый шаг в истории европейского спорта и заложим основу дружбы и отношений между участвующими странами», – сказал Ковальчук.
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Сергей Ковальчук: «У нас активно развиваются многие виды туризма. С помощью Евроигр мы хотим показать нашу страну и ее отношение к тем, кто приезжает в гости»
Сегодня в Риме прошла презентация вторых Европейских игр, на которой министр спорта и туризма Сергей Ковальчук рассказал о целях проведения спортивного...
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