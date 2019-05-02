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Месси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
03.05.2019 13:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В голосовании среди болельщиков победил капитан «Барселоны» Лионель Месси, который отметился дублем в матче с «Ливерпулем» (3:0).
На приз также претендовал его одноклубник Луис Суарес, а также Донни ван де Бек и Френки де Йонг из «Аякса».
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УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
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