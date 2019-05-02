Месси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Источник материала: Tribuna.com

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В голосовании среди болельщиков победил капитан «Барселоны» Лионель Месси, который отметился дублем в матче с «Ливерпулем» (3:0).

На приз также претендовал его одноклубник Луис Суарес, а также Донни ван де Бек и Френки де Йонг из «Аякса».

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