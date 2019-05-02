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Дулуб возглавил «Атырау»

03.05.2019 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил казахстанский клуб «Атырау».

О сроках действия контракта не сообщается.

Последним местом работы специалиста на клубном уровне был БАТЭ, который тренер покинул летом прошлого года. Олег Дулуб на данный момент возглавляет сборную Беларуси (U-19).

Ранее «Атырау» возглавлял Виктор Кумыков. 27 апреля контракт со специалистом был расторгнут.

В турнирной таблице команда находится на 11-м месте из 12-ти команд, набрав 5 очков. В 10 матчах чемпионата у команды одна победа, 2 ничьих и 7 поражений.

Дулуб возглавил «Атырау»

Фото: пресс-служба «Атырау»

 
 
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Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил казахстанский клуб «Атырау».
 
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