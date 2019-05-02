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Дулуб возглавил «Атырау»
03.05.2019 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил казахстанский клуб «Атырау».
О сроках действия контракта не сообщается.
Последним местом работы специалиста на клубном уровне был БАТЭ, который тренер покинул летом прошлого года. Олег Дулуб на данный момент возглавляет сборную Беларуси (U-19).
Ранее «Атырау» возглавлял Виктор Кумыков. 27 апреля контракт со специалистом был расторгнут.
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Фото: пресс-служба «Атырау»
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Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил казахстанский клуб «Атырау».
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