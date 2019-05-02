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Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино»
03.05.2019 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 35-м туре серии А «Ювентус» играет с «Торино», «Наполи» – с «Кальяри», «Интер» встречается с «Удинезе», «Рома» отправляется в гости к «Дженоа».
Чемпионат Италии
35-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 35-м туре серии А «Ювентус» играет с «Торино», «Наполи» – с «Кальяри», «Интер» встречается с «Удинезе», «Рома» отправляется в гости к «Дженоа».
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