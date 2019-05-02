ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино»

03.05.2019 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В 35-м туре серии А «Ювентус» играет с «Торино», «Наполи» – с «Кальяри», «Интер» встречается с «Удинезе», «Рома» отправляется в гости к «Дженоа».

Чемпионат Италии

35-й тур

Ювентус – Торино
Дата проведения
3 мая, 21.30, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
ЮвентусШченсны, Жоау Канселу, Кьеллини, Бонуччи, Матюиди, Спинаццола, Пьянич, Куадрадо, Бернардески, Роналду, Кин.
ТориноСиригу, де Сильвестри, Нкулу, Бремер, Ансальди, Мейте, Лукич, Беренгер, Ринкон, Иццо, Белотти.

 

Кьево – СПАЛ
Дата проведения
4 мая, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Интер
Дата проведения
4 мая, 21.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Эмполи – Фиорентина
Дата проведения
5 мая, 13.30, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Сампдория
Дата проведения
5 мая, 16.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Аталанта
Дата проведения
5 мая, 16.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Фрозиноне
Дата проведения
5 мая, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Рома
Дата проведения
5 мая, 19.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Кальяри
Дата проведения
5 мая, 21.30, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Болонья
Дата проведения
6 мая, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 35-м туре серии А «Ювентус» играет с «Торино», «Наполи» – с «Кальяри», «Интер» встречается с «Удинезе», «Рома» отправляется в гости к «Дженоа».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Огонь II Европейских игр зажжен в Риме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика