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Огонь II Европейских игр зажжен в Риме
03.05.2019 20:40 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
Комплекс Ara Pacis Museum
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огонь II Европейских игр зажжен сегодня в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В торжественной церемонии приняли участие руководство Европейских олимпийских комитетов во главе президентом этой организации Янезом Кочиянчичем, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.
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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огонь II Европейских игр зажжен сегодня в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира, сообщает...
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