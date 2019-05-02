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Кубок Стэнли. «Каролина» принимает «Айлендерс», «Сент-Луис» играет с «Далласом»

03.05.2019 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Каролина – Айлендерс
Дата проведения
4 мая, 02.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-0

Сент-Луис – Даллас
Дата проведения
4 мая, 04.30, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Счет в серии: 3-0 Счет в серии: 2-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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