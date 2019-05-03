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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Бостон» примет «Милуоки», «Портленд» – «Денвер»
03.05.2019 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня пройдут третьи матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
«Бостон» примет на своей площадке «Милуоки» (1-1). «Портленд» сыграет дома с «Денвером» (1-1).
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Третьи матчи
В серии ничья – 1-1
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня пройдут третьи матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
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