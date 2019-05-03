ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Бостон» примет «Милуоки», «Портленд» – «Денвер»

03.05.2019 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня пройдут третьи матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.

«Бостон» примет на своей площадке «Милуоки» (1-1). «Портленд» сыграет дома с «Денвером» (1-1).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Третьи матчи

Бостон – Милуоки 116:123 (4 четверть)
Дата проведения
4 мая, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

Портленд – Денвер 2:2 (1 четверть)
Дата проведения
4 мая, 05.30, «Moda Center»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня пройдут третьи матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Стэнли. «Каролина» принимает «Айлендерс», «Сент-Луис» играет с «Далласом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика