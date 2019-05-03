Селюк о Шпилевском: «Как тренер может спрашивать с игроков, когда внутри команды его называют «мамсик»?»

Источник материала: Tribuna.com

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал интервью мамы тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского, передает Prosports.kz.

- Вы читали интервью Елены Шпилевской?

– Я, если честно, прочел несколько строчек и мне стало неприятно. Как тренер может спрашивать с игроков, когда внутри команды его называют «мамсик»? Интересно, после поражений команды, мама ставит Алексея Шпилевского в угол? Самое плохое, что своими интервью она подставляет не только сына, но и клуб, а также его президента.

- Каким образом?

– Словами о том, что только с приходом в клуб Шпилевского увеличилось количество молодых игроков в основе «Кайрата» и в сборной. То есть, вся работа, которая велась Академией ФК «Кайрат», не принесла результата, а за четыре месяца перевернул клуб? И что это за такая сборная Казахстана, игроки которой проигрывают «Жетысу» и «Кайсару»?

То, что молодые казахстанские футболисты выходят в основном составе, это заслуга не Шпилевского, а Боранбаева. И то, что в сборную вызываются игроки «Кайрата» это, опять же, заслуга Боранбаева. Я бы мог гораздо более жестко высказаться о Елене Шпилевской, но это женщина и она реально является мамой, а все мамы уважаемы и любимы. На самом деле, человека выгнали из и все смеются над ним там.

Перешел в Казахстан – теперь смеются здесь. Как бы сказали в Одессе: «Мама, не позорьте сына!» Не принижайте его достоинства. На клуб вам, как я вижу, наплевать. Иначе как понимать ваши слова о том, что все идет по плану – три поражения, одна ничья, остальные победы. Так сыграно всего 9 матчей! Для «Кайрата» это позорный результат, а подобные высказывания – неуважение к болельщикам. Это отрицательно сказывается и на репутации чемпионата Казахстана.

Вы видели еще где-нибудь в мире, чтобы такое происходило? Чтобы мама Клоппа, Гвардиолы или Зидана высказывалась о его клубе? А мама Шпилевского, которого уволили из «Динамо» и уволят через два месяца из «Кайрата», говорит больше, чем мамы лучших тренеров мира. Даже неприятно за «Кайрат». Я на этом заостряю внимание, потому что хорошо отношусь к Кайрату Боранбаеву и считаю, что недопустимо, когда мамы обсуждают работу клубов. Может, еще бабушке дать интервью?

Я с уважением отношусь к президенту «Кайрата» и считаю, что тенденцию таких интервью нужно прекратить. Мое убеждение, что если на скамейке тренера «Кайрата» будет хоть мама Шпилевского, команда всегда будет как минимум серебряным призером. Но Алексей умудрился опустить клуб даже ниже этого уровня. Чем тут гордиться? – сказал Селюк.

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