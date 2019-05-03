ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Селюк о Шпилевском: «Как тренер может спрашивать с игроков, когда внутри команды его называют «мамсик»?»

04.05.2019 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал интервью мамы тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского, передает Prosports.kz.

- Вы читали интервью Елены Шпилевской?

– Я, если честно, прочел несколько строчек и мне стало неприятно. Как тренер может спрашивать с игроков, когда внутри команды его называют «мамсик»? Интересно, после поражений команды, мама ставит Алексея Шпилевского в угол? Самое плохое, что своими интервью она подставляет не только сына, но и клуб, а также его президента.

- Каким образом?

– Словами о том, что только с приходом в клуб Шпилевского увеличилось количество молодых игроков в основе «Кайрата» и в сборной. То есть, вся работа, которая велась Академией ФК «Кайрат», не принесла результата, а Алексей Шпилевский за четыре месяца перевернул клуб? И что это за такая сборная Казахстана, игроки которой проигрывают «Жетысу» и «Кайсару»?

То, что молодые казахстанские футболисты выходят в основном составе, это заслуга не Шпилевского, а Боранбаева. И то, что в сборную вызываются игроки «Кайрата» это, опять же, заслуга Боранбаева. Я бы мог гораздо более жестко высказаться о Елене Шпилевской, но это женщина и она реально является мамой, а все мамы уважаемы и любимы. На самом деле, человека выгнали из Бреста и все смеются над ним там.

Перешел в Казахстан – теперь смеются здесь. Как бы сказали в Одессе: «Мама, не позорьте сына!» Не принижайте его достоинства. На клуб вам, как я вижу, наплевать. Иначе как понимать ваши слова о том, что все идет по плану – три поражения, одна ничья, остальные победы. Так сыграно всего 9 матчей! Для «Кайрата» это позорный результат, а подобные высказывания – неуважение к болельщикам. Это отрицательно сказывается и на репутации чемпионата Казахстана.

Вы видели еще где-нибудь в мире, чтобы такое происходило? Чтобы мама Клоппа, Гвардиолы или Зидана высказывалась о его клубе? А мама Шпилевского, которого уволили из «Динамо» и уволят через два месяца из «Кайрата», говорит больше, чем мамы лучших тренеров мира. Даже неприятно за «Кайрат». Я на этом заостряю внимание, потому что хорошо отношусь к Кайрату Боранбаеву и считаю, что недопустимо, когда мамы обсуждают работу клубов. Может, еще бабушке дать интервью?

Я с уважением отношусь к президенту «Кайрата» и считаю, что тенденцию таких интервью нужно прекратить. Мое убеждение, что если на скамейке тренера «Кайрата» будет хоть мама Шпилевского, команда всегда будет как минимум серебряным призером. Но Алексей умудрился опустить клуб даже ниже этого уровня. Чем тут гордиться? – сказал Селюк.

Мать Алексея Шпилевского снова мощно выступила: о безработных критиках, словах Милевского и о том, чего не хватает Брест

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал интервью мамы тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского, передает Prosports.kz.
 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧМ-2019. Дивизион 1А. Беларусь против Казахстана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика