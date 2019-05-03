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Мадрид (WTA). 1-й круг. Соболенко против Кузнецовой, Азаренко – Касаткина, Саснович – Контавейт
04.05.2019 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Три белорусские теннисистки стартуют на турнире в Мадриде.
Арина Соболенко (10) сыграет со Светланой Кузнецовой (Россия, 109), Виктория Азаренко (50) – с Дарьей Касаткиной (Россия, 21), Александра Саснович (34) – с Анетт Контавейт (Эстония, 15).
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
3-12 мая 2019 года
Призовой фонд – 6 536 160 евро
Одиночный разряд
1-й круг
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Три белорусские теннисистки стартуют на турнире в Мадриде.
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