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Чемпионат Беларуси. Гол Мышенко признан лучшим в апреле
04.05.2019 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Гол полузащитника
Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. 24-летний Мышенко забил дважды и сделал один ассист в пяти матчах высшей лиги.
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Гол полузащитника «Торпедо-БелАЗ» Богдана Мышенко в ворота «Минска» в третьем туре чемпионата Беларуси признан лучшим по итогам апреля, сообщает пресс-служба...
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