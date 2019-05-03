Менеджер ДС «Уручье»: «Во время Европейских игр стоянки будут отданы спецтранспорту. Рекомендуем приезжать к нам на метро»

Источник материала: Tribuna.com

Менеджер Дворца спорта «Уручье» Игорь Борейша рассказал, что во время проведения II Европейских игр в районе спортивного комплекса нельзя будет припарковать личный автотранспорт.

«Во время проведения II Европейских игр во Дворце спорта «Уручье» близлежащие стоянки будут отданы спецтранспорту соревнований, поэтому на личном транспорте нельзя будет припарковаться. Рекомендуем приезжать к нам на метро, от станции до дворца всего 10 минут пешком», – цитирует Борейшу «Прессбол» со ссылкой на «Беларусь 5».

Напомним, ДС «Уручье» примет боксерский турнир Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.