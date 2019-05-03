Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» объявило о запуске нового интернет-магазина . От старой версии его отличает обновленный дизайн, а также удобная мобильная версия. Кроме того, улучшилась навигация по разделам, расширились галереи товаров, появился отдельный каталог атрибутики сборной Беларуси.

Вам всегда будет готов помочь онлайн-консультант. Кроме того, интерфейс позволяет следить за множеством акций.

Оплатить заказ можно картами Visa, MasterCard и «Белкарт». Действует доставка почтой по Беларуси и во все страны мира.

К открытию обновленного интернет-магазина клуб запустил специальную акцию: до 18 мая включительно сделайте заказ на shop.hcdinamo.by — и получите приятный подарок.

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