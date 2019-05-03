|
57-летний белорус Анацко занял второе место в десятидневном беге в Нью-Йорке. Он преодолел 1078 км
04.05.2019 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На соревнованиях по десятидневному бегу в Нью-Йорке 57-летний белорус Леонид Анацко занял второе место, сообщает
Спортсмен преодолел 1078 км 875 м. Победителем стал уверенно возглавлявший гонку с самого начала монгол Буджаргал Бямба. В течении десяти суток ему покорилось расстояние в 1221 км 814 м.
Десятидневная гонка стартовала 22 апреля и завершилась 2 мая. В забеге на старт вышли 24 мужчины и 13 женщин. Среди представленных стран – США, Великобритания, Япония, Тайвань, Россия, Монголия, Италия, Чехия, Польша, Сербия, Латвия, Индия, Португалия, Израиль, Бразилия, Румыния, Словакия, Германия, Украина, Швейцария, Нидерланды, Исландия и Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На соревнованиях по десятидневному бегу в Нью-Йорке 57-летний белорус Леонид Анацко занял второе место, сообщает БФЛА.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)