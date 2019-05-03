Сборная Беларуси досрочно вернулась в элиту ЧМ

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси досрочно взяла путевку в элитный дивизион чемпионата мира.

После поражения Южной Кореи от Литвы (1:2) в дивизионе IA нашей команде для завоевания путевки в элиту достаточно было сыграть в матче с Казахстаном вничью в основное время. После трех периодов ничья 2:2. Команды сыграли овертайм, где Казахстан победил 3:2.