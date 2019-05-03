|
Сборная Беларуси досрочно вернулась в элиту ЧМ
04.05.2019 16:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Беларуси досрочно взяла путевку в элитный дивизион чемпионата мира.
После поражения Южной Кореи от Литвы (1:2) в дивизионе IA нашей команде для завоевания путевки в элиту достаточно было сыграть в матче с Казахстаном вничью в основное время. После трех периодов ничья 2:2. Команды сыграли овертайм, где Казахстан победил 3:2.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси досрочно взяла путевку в элитный дивизион чемпионата мира.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)