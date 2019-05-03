Андрей Сидоренко: «Симбиоз молодости и опыта принес нам успех. Хочется идти дальше»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал поражение своей команды от казахстанцев (2:3 ОT) и выход нашей команды в топ-дивизион чемпионата мира.

– Андрей Михайлович, вы всю бутылку воды выпили...

– Ну да, так устал! Набегался... Матч непростой был.

– Команда досрочно завоевала выход в элиту мирового хоккея. Что скажете?

– Хочу поблагодарить ребят. Очень классная атмосфера была. Мы прекрасно понимали, что нас ждет. Сказал ребятам: чем бы чемпионат не закончился, мне было очень приятно работать с вами. Второй момент – работа на скамейке. Команда была воодушевленная, управлять ей было хорошо. Вот этот симбиоз молодости и опыта принес нам успех. Хочется идти дальше. Где-то мастерство компенсировали огромной самоотдачей.

– Результат матча Литва – Южная Корея как-то влиял на ход вышей встречи?

– Нет. У нас была установка, и мы еще вчера разговаривали: нужно выиграть два матча. Прекрасно понимаю, что такое Казахстан. Все говорили: нужно расписать ничью... Но такого не получится, понимаете? Понимаю амбиции казахстанцев. Видите, как складывался матч: проигрывали 0:2, но вытянули. Много приходилось играть в обороне. Но и к арбитрам есть вопросы. Еще раз повторю: вытянули очень непростой матч. В концовке, в овертайме, ребятам повторял: надо выиграть, надо! Пошли на рискованный шаг. Поставили Осипкова, он оправдал себя. Огромное спасибо ему. Пусть продолжает работать, – сказал Сидоренко.

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