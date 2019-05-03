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Никита Феоктистов: «Поздравляю всю команду, страну: мы в элите! Я говорил, что мы не можем подвести наших болельщиков»

04.05.2019 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Автор второй шайбы белорусов в ворота Казахстана (2:3 OT) Никита Феоктистов в матче чемпионата мира (2:3 ОТ) поделился эмоциями от игры и отметил действия в воротах голкипера Александра Осипкова.

– Поздравляю всю команду, страну: мы в элите! Я говорил, что мы не можем подвести наших болельщиков. Поздравляю их с победой! К сожалению, не смогли в овертайме выиграть, чтобы занять первое место в турнирной таблице, но эмоции все равно переполняют. Главную задачу все-таки выполнили.

– Сегодня на воротах был молодой Александр Осипков.

– Он молодец! Саша много раз нас выручал, тем самым придавая уверенность. Спасибо ему за это. Огромная заслуга в возвращении сборной в элиту лежит на нем.

– Вы забросили шайбу и сняли краги. Это непроизвольно получилось?

– Непроизвольно. Признаюсь, это были эмоции, которые хочется переживать каждый раз!

– У вас сейчас не все понятно с клубом. Хотели бы играть за минское «Динамо»?

– Сейчас хочу доиграть турнир, но, конечно, хотелось бы играть в родной стране за родной клуб, – сказал Феоктистов.

 
 
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Автор второй шайбы белорусов в ворота Казахстана (2:3 OT) Никита Феоктистов в матче чемпионата мира (2:3 ОТ) поделился эмоциями от игры и отметил действия в воротах...
 
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