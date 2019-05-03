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Никита Феоктистов: «Поздравляю всю команду, страну: мы в элите! Я говорил, что мы не можем подвести наших болельщиков»
04.05.2019 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Автор второй шайбы белорусов в ворота Казахстана (2:3 OT) Никита Феоктистов в матче чемпионата мира (2:3 ОТ) поделился эмоциями от игры и отметил действия в воротах голкипера Александра Осипкова.
– Поздравляю всю команду, страну: мы в элите! Я говорил, что мы не можем подвести наших болельщиков. Поздравляю их с победой! К сожалению, не смогли в овертайме выиграть, чтобы занять первое место в турнирной таблице, но эмоции все равно переполняют. Главную задачу все-таки выполнили.
– Сегодня на воротах был молодой Александр Осипков.
– Он молодец! Саша много раз нас выручал, тем самым придавая уверенность. Спасибо ему за это. Огромная заслуга в возвращении сборной в элиту лежит на нем.
– Вы забросили шайбу и сняли краги. Это непроизвольно получилось?
– Непроизвольно. Признаюсь, это были эмоции, которые хочется переживать каждый раз!
– У вас сейчас не все понятно с клубом. Хотели бы играть за минское «Динамо»?
– Сейчас хочу доиграть турнир, но, конечно, хотелось бы играть в родной стране за родной клуб, – сказал Феоктистов.
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Никита Феоктистов: «Поздравляю всю команду, страну: мы в элите! Я говорил, что мы не можем подвести наших болельщиков»
Автор второй шайбы белорусов в ворота Казахстана (2:3 OT) Никита Феоктистов в матче чемпионата мира (2:3 ОТ) поделился эмоциями от игры и отметил действия в воротах...
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