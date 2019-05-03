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Андрей Сидоренко: «Минское «Динамо»? Я уже уволился оттуда»
04.05.2019 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко, комментируя итоги матча с Казахстаном (2:3 OT) на ЧМ-2019, рассказал о том, что уже не является тренером минского «Динамо».
– Вы, наверное, обратили внимание, что мы на этот чемпионат мира не побоялись взять молодых хоккеистов. У нас и Соловьев дебютировал, и Сушко. Но в тоже время все сильнейшие поехали. Тем более у нас практически не было проходных матчей. Даже венгры, которых мы выиграли 3:1, сказали: наш лучший матч на турнире был против вас. Раньше было как: нужно сыграть один матч и выиграть условную Францию. А сейчас все подросли, все играют.
Мы упустили момент, когда нужно было строить новую команду, наигрывать молодых. Все смотрели на результат и не переживали за будущее.
– Вы про какую команду говорите?
– Про Беларусь. Про какую еще?
– Может, про «Динамо».
– Не знаю, не могу ничего про «Динамо» сказать. Я уволился уже оттуда, – сказал Сидоренко.
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Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко, комментируя итоги матча с Казахстаном (2:3 OT) на ЧМ-2019, рассказал о том, что уже не является тренером минского...
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