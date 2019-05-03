«Зенит» в 5-й раз выиграл чемпионат России

Источник материала: Tribuna.com

за три тура до завершения сезона обеспечил себе победу в чемпионате России.

«Локомотив», идущий на втором месте, проиграл в Туле «Арсеналу» (0:2) и потерял шансы догнать петербуржцев в таблице.

Для «Зенита» это чемпионство стало шестым в истории, пятым – в российской истории и первым – с 2015 года.

По числу титулов питерцы по-прежнему занимают третье место, уступая только (6 побед) и «Спартаку» (10). У ближайшего преследователя 3 чемпионства.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выиграл с командой четвертое чемпионство. Два титула он завоевал, когда был игроком, и еще один – в качестве ассистента главного тренера Андре Виллаша-Боаша.