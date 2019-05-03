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«Зенит» в 5-й раз выиграл чемпионат России

04.05.2019 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Зенит» за три тура до завершения сезона обеспечил себе победу в чемпионате России.

«Локомотив», идущий на втором месте, проиграл в Туле «Арсеналу» (0:2) и потерял шансы догнать петербуржцев в таблице.

Для «Зенита» это чемпионство стало шестым в истории, пятым – в российской истории и первым – с 2015 года.

По числу титулов питерцы по-прежнему занимают третье место, уступая только ЦСКА (6 побед) и «Спартаку» (10). У ближайшего преследователя «Локомотива» 3 чемпионства.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выиграл с командой четвертое чемпионство. Два титула он завоевал, когда был игроком, и еще один – в качестве ассистента главного тренера Андре Виллаша-Боаша.

 
 
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«Зенит» за три тура до завершения сезона обеспечил себе победу в чемпионате России.
 
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