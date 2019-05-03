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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Хьюстон» примет «Голден Стэйт»

04.05.2019 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках 3-го матча полуфинала Западной конференции плей-офф НБА «Хьюстон» примет «Голден Стэйт».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Третий матч

Хьюстон – Голден Стэйт
Дата проведения
5 мая, 03.30, «Toyota Center»
Онлайн матча

В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках 3-го матча полуфинала Западной конференции плей-офф НБА «Хьюстон» примет «Голден Стэйт».
 
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