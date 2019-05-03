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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Хьюстон» примет «Голден Стэйт»
04.05.2019 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках 3-го матча полуфинала Западной конференции плей-офф
НБА
Второй раунд
Третий матч
В серии впереди
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в рамках 3-го матча полуфинала Западной конференции плей-офф НБА «Хьюстон» примет «Голден Стэйт».
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