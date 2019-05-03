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Пасха! Мир! Футбол! — юные кировчане с успехом приняли участие в детском Пасхальном турнире по футболу

04.05.2019 — Новости Спорта | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Могилеве состоялся традиционный, уже восьмой по счету, детский Пасхальный турнир по футболу. Впервые в нем участвовало две команды из Кировского района, составленные из воспитанников Кировской СДЮШОР: «Старцы»(Свято- Покровский храм) и «Орлы» из агрогородка Мышковичи (храм Святой Животворящей Троицы). Об этом рассказал тренер СДЮШОР Евгений Сысой. Пасха! Мир! Футбол! — юные кировчане с успехом приняли участие в детском Пасхальном турнире по футболу

С кубком капитан команды Даниил Петров

Всего в турнире участвовали более 70 юных футболистов из семи команд области. Перед матчами благочинный Могилевского городского округа протоиерей Сергий Лобода отслужил молебен перед началом доброго дела и окропил всех святой водой.

Кировчане начали турнир неожиданно мощно — с трех крупных побед. Ребята даже выиграли у прошлогоднего чемпиона — команды «Тамара» из Бобруйска — 5:0! А «Орлы» выглядели тоже очень достойно. Хотя, стоит отметить, что сельские футболисты из Мышкович были младше всех.

В перерыве между играми все смогли подкрепить свои силы пасхальными куличами и солдатской кашей, которую любезно приготовили военнослужащие войсковой части 6713. Еще футболисты могли посоперничать в «боях» пасхальными яйцами…

А затем с новыми силами соревнования возобновились. Каша больше всего помогла нашим ребятам. «Старцы» выиграли пять матчей (даже у грозных могилевских «Кадинских львов»- 4:1 и бобруйского  «Иверона» — 3:1) из шести и сенсационно стали серебряными призерами! «Орлы», победив один раз (был повержен могилевский «Росток» — 1:0, гол забил Даниил Василевский) и один раз сыграв вничью (1:1 с «Тамарой», гол забил Иван Орловский), стали шестыми. Для дебютанта — вполне достойно. А чемпионами стали ребята из могилевской команды «Лавра».

Лучшими игроками турнира были признаны кировчане Даниил Петров (стал лучшим бомбардиром —10 голов (!)) и Артур Крумкачев, а также ребята из Мышкович — Даниил Василевский и Никита Белявский. За развитие детского православного футбола был награжден молодой тренер СДЮШОР Евгений Сысой. А юные футболисты выражают благодарность священникам протоиерею Дмитрию Первию и иерею Алексию Замбрижицкому за организованный ими транспорт и за их молитвы. 

Поздравляем наших земляков с первыми серебряными медалями (вратарь — Александр Горох, защитники— Максим Малаховский, Даниил Шидловский, Максим Харитонов, полузащитники — Даниил Петров, Артур Крумкачев, Артур Барановский, нападающие— Стас Барановский, Никита Пищалин, Самир Ахундов. А неуступчивым «Орлам» желаем высокого полета и усердия на тренировках. 

 

Пасха! Мир! Футбол! — юные кировчане с успехом приняли участие в детском Пасхальном турнире по футболу

Призеры турнира: 1 место — «Лавра» (Могилев), 2 место — «Старцы» (Кировск), 3 место — «Кадинские львы» (Могилевский район)

Пасха! Мир! Футбол! — юные кировчане с успехом приняли участие в детском Пасхальном турнире по футболу

С мячом Артур Крумкачев

Пасха! Мир! Футбол! — юные кировчане с успехом приняли участие в детском Пасхальном турнире по футболу

Святая вода нам помогла…


Пасха! Мир! Футбол! — юные кировчане с успехом приняли участие в детском Пасхальном турнире по футболу

Команда «Орлы» (Мышковичи)

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве состоялся традиционный, уже восьмой по счету, детский Пасхальный турнир по футболу. Впервые в нем участвовало две команды из Кировского района,...
 
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