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Салах столкнулся с вратарем «Ньюкасла». Форварда унесли с поля на носилках

04.05.2019 23:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не смог доиграть матч чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:2).

Во втором тайме египтянин получил повреждение после того, как столкнулся с вратарем «сорок» Мартином Дубравкой.

Салах остался лежать на газоне и не смог подняться сам, покинув поле на носилках. Вместо него вышел Дивок Ориги.

7 мая «Ливерпуль» встретится с «Барселоной» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

 
 
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не смог доиграть матч чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:2).
 
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