Салах столкнулся с вратарем «Ньюкасла». Форварда унесли с поля на носилках

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не смог доиграть матч чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:2).

Во втором тайме египтянин получил повреждение после того, как столкнулся с вратарем «сорок» Мартином Дубравкой.

Салах остался лежать на газоне и не смог подняться сам, покинув поле на носилках. Вместо него вышел Дивок Ориги.

7 мая «Ливерпуль» встретится с «Барселоной» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.