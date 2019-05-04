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Салах столкнулся с вратарем «Ньюкасла». Форварда унесли с поля на носилках
04.05.2019 23:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не смог доиграть матч чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:2).
Во втором тайме египтянин получил повреждение после того, как столкнулся с вратарем «сорок» Мартином Дубравкой.
Салах остался лежать на газоне и не смог подняться сам, покинув поле на носилках. Вместо него вышел Дивок Ориги.
7 мая «Ливерпуль» встретится с «Барселоной» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не смог доиграть матч чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:2).
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