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Бушма побил рекорд Сулимы по числу «сухих» матчей в высшей лиге
04.05.2019 22:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сыграв «на ноль» в матче с «Неманом», 35-летний голкипер «Торпедо-БелАЗ» Владимир Бушма довел число таких поединков до 119 (в 279 поединках) и стал самым «сухим» вратарем в истории высшей лиги.
Помимо Бушмы не менее 100 раз оставляли свои ворота «на замке» лишь три голкипера: Александр Сулима – 118 раз (319 игр), Александр Федорович – 107 (247) и Владимир Селькин – 102 (232).
Статистику выступлений Бушмы смотрите
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Сыграв «на ноль» в матче с «Неманом», 35-летний голкипер «Торпедо-БелАЗ» Владимир Бушма довел число таких поединков до 119 (в 279 поединках) и стал самым «сухим»...
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