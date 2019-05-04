Бушма побил рекорд Сулимы по числу «сухих» матчей в высшей лиге

Источник материала: Tribuna.com

Сыграв «на ноль» в матче с «Неманом», 35-летний голкипер «Торпедо-БелАЗ» Владимир Бушма довел число таких поединков до 119 (в 279 поединках) и стал самым «сухим» вратарем в истории высшей лиги.

Помимо Бушмы не менее 100 раз оставляли свои ворота «на замке» лишь три голкипера: Александр Сулима – 118 раз (319 игр), Александр Федорович – 107 (247) и Владимир Селькин – 102 (232).

Статистику выступлений Бушмы смотрите здесь .