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Плэтт и Вук являются лидерами списка бомбардиров ЧМ-2019 в первом дивизионе
04.05.2019 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский форвард Джефф Плэтт и нападающий сборной Южной Кореи Ким Сан Ук являются лидерами бомбардирами чемпионата мира в первом дивизионе.
На счету Плэтта 6 (3+3) очков, у южнокорейца – 7 (4+3). На третьей строчке в этом списке игрок сборной Казахстана Никита Михайлис, набравший 5 (3+2) очков.
5 мая Беларусь встретится с Южной Кореей. Начало встречи в 13.00.
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Белорусский форвард Джефф Плэтт и нападающий сборной Южной Кореи Ким Сан Ук являются лидерами бомбардирами чемпионата мира в первом дивизионе.
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