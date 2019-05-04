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Кубок Стэнли. «Бостон» принимает «Коламбус», «Сан-Хосе» сыграет с «Колорадо»

05.05.2019 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Бостон – Коламбус 4:3 (0:0, 1:0, 3:3)
Дата проведения
5 мая, 02.15, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 21 Крейчи (Бэкес, Дебраск)
2:0 – 44 Маршанд (Бержерон, Клифтон)
2:1 – 50 Джонс (Эткинсон, Веренски)
3:1 – 51 Пастрняк (Маршанд)
3:2 – 52 Дзингел (Савар, Дюшен)
3:3 – 53 Кукан (Андерсон, Панарин)
4:3 – 58 Пастрняк (Карло, Маршанд)

Счет в серии: 2-2

Сан-Хосе – Колорадо 0:0 (1 период)
Дата проведения
5 мая, 05.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НХЛ

Статистика Кубка Стэнли

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Счет в серии: 2-2 Счет в серии: 2-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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