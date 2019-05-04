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Глеб снялся в рекламе FavBet
05.05.2019 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глеб снялся в рекламе FavBet
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб снялся в ролике букмекерской компании FavBet.
«Я – Александр Глеб. Я выбрал – FavBet. Зажги игру!», – сказал Александр в ролике.
Видео было показано в эфире «Беларусь 5».
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Глеб снялся в рекламе FavBet Полузащитник БАТЭ Александр Глеб снялся в ролике букмекерской компании FavBet.
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