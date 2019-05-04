Буллар про Орловского: «Хочу кастрировать «Питбуля» и отправить на пенсию»

Источник материала: Tribuna.com

Боец Арджан Буллар рассказал о том, что хотел бы встретиться с белорусом Андреем Орловским после UFC Fight Night 151 в Оттаве.

«Я хочу кастрировать «Питбуля» и отправить его на пенсию», – сказал Буллар.

Отметим, что в профи карьере Буллара было только одно поражение. Буллар является базовым борцом с приличными достижениями на аматорском уровне. На турнирах UFC он в большей степени проявляет себя как универсальный боец с хорошим набором навыков.