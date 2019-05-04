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Демешко о матче с «НФК»: «На такие игры нужно назначать опытных судей, а не «школьников». Это же центральный матч тура!»

05.05.2019 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ассистент главного тренера «Руха» Александр Демешко прокомментировал итоги матча с «НФК» (0:0) в матче первой лиги и раскритиковал назначение судей на игру.

Игру обслуживала судейская бригада во главе с 20-летним Дмитрием Марковым.

– Сразу хочется сказать, что на такие матчи нужно назначать опытных и квалифицированных судей, а не «школьников». Это же центральный матч тура! А так, мы полностью переиграли соперника. Да, реализация пока оставляет желать лучшего. А без забитых мячей максимум – ничья. Остается работать, работать и еще раз работать.

– Вы больше довольны тем, что проводите чемпионат без поражений, или, напротив, расстроены тем, что всего однажды победили?

– Мы потеряли много очков. Ничья для нас – потеря очков. Договорились с ребятами, что всегда играем только на победу. Значит, упустили уже шесть очков. И ничья для нас как поражение.

– Как вам первая лига после второй?

– Здесь все по-другому. Вторая лига – все-таки скорее любительский уровень. А первая – и страсти, и накал матчей. Мы стараемся показывать содержательный футбол. Но против нас соперники как играют? Восемь человек сзади — «автобус». И с «Лидой» такой матч был, и сейчас. Но это выбор соперника. Они ничьей радуются. А у нас носы повешены. С другой стороны, психология победителей — это хорошо.

– «Рух» планировал выиграть и первую лигу. Понимаете, что это будет не так-то просто?

– Это понятно. Для всех «Рух» – отличный раздражитель. И все хотят забрать у нас очки. Это нормальное явление, – сказал Демешко.

 

 
 
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Ассистент главного тренера «Руха» Александр Демешко прокомментировал итоги матча с «НФК» (0:0) в матче первой лиги и раскритиковал назначение судей на игру.
 
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