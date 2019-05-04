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Сульшер о борьбе «МЮ» за чемпионство в следующем сезоне: «Это нереально»

05.05.2019 12:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер считает, что его команда не будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.

«У нас проходят регулярные встречи с Эдом Вудвордом (вице-президентом «МЮ» – прим. Tribuna), я видел Джоэла Глейзера (совладельца «МЮ» – прим. Sports.ru) и других владельцев: они очень реалистично смотрят на то, где мы находимся, чего хотим и сколько времени это займет.

Нельзя внезапно добрать 27 очков за один сезон, нужно делать это постепенно. Надеюсь, мы можем добиться лучших результатов.

[Что касается борьбы за титул в следующем сезоне, то] это нереально. Конечно, я оптимист, но я не думаю, что это реально. На вершине турнирной таблицы сейчас две команды, они с отрывом ведут борьбу [за титул].

Мы должны быть уверены, что двигаемся вверх по турнирной таблице, а не оглядываемся назад, потому что есть большие и хорошие клубы, желающие попасть в топ-6.

Нас хотят опередить «Лестер», «Эвертон», «Уотфорд», возможно, «Ньюкасл». Нужно, чтобы мы были впереди этих команд», – сказал Сульшер.

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер считает, что его команда не будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.
 
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