Победители легкоатлетического матча Европа – США в Минске получат по 7 тыс евро

Источник материала: Tribuna.com

Победители легкоатлетического матча Европа – США, который пройдет в Минске 9−10 сентября, получат по 7 тысяч евро призовых, участники, занявшие вторые места – по 5 тысяч, третьи – по 4 тысячи.

Такие данные размещены на сайте Европейской ассоциации легкой атлетики и подтверждены президентом Европейской легкоатлетической ассоциации Свеном Арне Хансеном на пресс-конференции 4 мая в белорусской столице, сообщает TUT.BY со ссылкой БелаПАН .

Премиальные предусмотрены для всех спортсменов, попавших в восьмерку сильнейших в индивидуальных дисциплинах и в тройку – в эстафетах.

Матч состоится на стадионе «Динамо». Продажа билетов началась 4 мая по цене от 12 до 25 рублей, сообщил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Зарезервированы места для зрителей из США. Их квота будет окончательно определена в конце мая, когда состоится ознакомительный визит представителя американской федерации по этому виду спорта.

По информации заместителя министра спорта и туризма Александра Бараули, готовятся документы, призванные обеспечить упрощенный порядок въезда иностранных зрителей через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

Уже известно, что в матче примут участие Рамиль Гулиев (Турция) – чемпион мира в беге на 200 м, Мария Ласицкене (Россия) – двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и Екатерини Стефаниди (Греция) – олимпийская чемпионка и чемпионка мира по прыжкам с шестом.

Права на телепоказ купила британская корпорация Би-би-си, которая, как подчеркнул Девятовский, будет вести прямую трансляцию соревнований. Ведутся переговоры с другими вещателями.

По словам главы БФЛА, от уровня организации матча будет зависеть судьба белорусской заявки на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году. Хозяин ЧЕ будет выбран в 2020 году. Помимо Минска, на него претендует польский регион Силезия. Ранее из борьбы выбыли Гетеборг (Швеция) и Тампере (Финляндия).

Планируется, что легкоатлетический матч Европа – США станет традиционным и будет проводиться раз в два года (в 2021 году — в США, в 2023-м — в Европе и т.д.).

– Есть большая заинтересованность американской стороны. Обсудим этот вопрос во время нынешнего матча и в конце сентября в Дохе, где пройдет чемпионат мира по легкой атлетике, – сообщил Свен Арне Хансен.