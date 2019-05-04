Андрей Скабелка: «Захаров? Даже фамилию его называть не хочу»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист, главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Скабелка рассказал о своем отношении к Михаилу Захарову, который критиковал рулевого сборной Беларуси Андрея Сидоренко.

– Слышали про конфликт Михаила Захарова и Андрея Сидоренко?

– Я же не в отрыве от родины (смеется). Читаю интернет (смеется).

– Как вы относитесь к позиции Михаила Захарова?

– Даже не хочу фамилию его называть... считаю, он не совсем этичен. Есть же этика корпоративная. Думаю, до и во время турнира нужно такие мысли держать при себе. А когда заканчиваются соревнования, то можно что-то сказать. Я бы так никогда не сделал. Повторю – даже фамилию не хочу называть.

– 1996 год. Наша сборная неудачно играла в Эйндховене. Тогда хоккеисты написали письмо в федерацию с просьбой уволить главного тренера Андрея Сидоренко. В списке — 23 игрока. Фамилии Салея там не было, напротив вашей подписи не стояло. Это круто! Почему вы так поступили?

– Вот, ты хочешь заворошить (смеется). И про Захарова, и про Сидоренко (смеется).

Тут никакой бомбы не будет. Ничего особенного. Я всегда делаю то, что считаю нужным и правильным. Был бы это Сидоренко или кто-то другой. Я всегда исхожу из мысли: «Для чего это надо?» Ну, вот зачем выступать против тренера в такой ситуации? Сейчас, когда я сам стал тренером, понимаю, что не все гладко проходит. Но я стараюсь делать все, чтобы для команды было лучше, но это не всегда воспринимается игроками. Очень похожий момент: Андрей Сидоренко в тот момент хотел, как лучше, – сказал Скабелка.

Напомним, перед отъездом сборной Беларуси на ЧМ-2019 Михаил Захаров критиковал тренера команды Андрея Сидоренко.

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