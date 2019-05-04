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Рибери и Роббен покинут «Баварию» летом. Француз был в клубе 12 лет, голландец – 10
05.05.2019 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Бавария» объявила, что полузащитник Франк Рибери не будет продлевать контракт и летом покинет клуб.
«Для меня переход в «Баварию» стал воплощением мечты.
Прощание с клубом будет непростым, но мы не должны забывать, чего мы добились вместе. Вместе мы выиграли более 20 титулов», – заявил Рибери.
Арьен Роббен, как стало известно ранее, также покинет «Баварию» в конце сезона. Клуб подтвердил это официально.
«Франк и Арьен – выдающиеся футболисты. «Бавария» благодарна обоим за многое и организует великолепные и эмоциональные проводы.
Они были важной частью самого успешного десятилетия в истории «Баварии».
Роббен еще в конце 2018 года объявил, что летом завершит свою карьеру в «Баварии», – сказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.
Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года, в ее составе он выиграл 22 трофея. Роббен играет в Мюнхене с 2009 года. он завоевал с клубом 19 трофеев.
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