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Рибери и Роббен покинут «Баварию» летом. Француз был в клубе 12 лет, голландец – 10

05.05.2019 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Бавария» объявила, что полузащитник Франк Рибери не будет продлевать контракт и летом покинет клуб.

«Для меня переход в «Баварию» стал воплощением мечты.

Прощание с клубом будет непростым, но мы не должны забывать, чего мы добились вместе. Вместе мы выиграли более 20 титулов», – заявил Рибери.

Арьен Роббен, как стало известно ранее, также покинет «Баварию» в конце сезона. Клуб подтвердил это официально.

«Франк и Арьен – выдающиеся футболисты. «Бавария» благодарна обоим за многое и организует великолепные и эмоциональные проводы.

Они были важной частью самого успешного десятилетия в истории «Баварии».

Роббен еще в конце 2018 года объявил, что летом завершит свою карьеру в «Баварии», – сказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года, в ее составе он выиграл 22 трофея. Роббен играет в Мюнхене с 2009 года. он завоевал с клубом 19 трофеев.

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