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Чакир обслужит матч 1/2 финала ЛЧ между «Ливерпулем» и «Барселоной»
05.05.2019 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
УЕФА назначил судей на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной» (0:3 – первый матч).
Игру обслужит бригада арбитров из Турции. Главным судьей назначен Джюнейт Чакир.
Ассистенты – Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн. Четвертый арбитр – португалец Артур Диаш.
Видопомощник рефери – немец Феликс Цвайер. Ассистент видеопомощника рефери – немец Саша Штегеманн.
Матч «Ливерпуль» – «Барселона» состоится 7 мая, начало – в 22:00 по белорусскому времени.
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УЕФА назначил судей на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной» (0:3 – первый матч).
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