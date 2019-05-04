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Дмитрий Мильчаков: «Я горд за команду. Горд за то, каким коллективом мы были на этом турнире»

05.05.2019 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь сборной Беларуси Дмитрий Мильчаков подвел итог чемпионат мира в Нур-Султане.

«Самый главный итог турнира – это то, что мы все-таки выполнили основную задачу, вернулись в элитный дивизион. Я горд за команду. Горд за то, каким коллективом мы были на этом турнире. Мы были словно команда единомышленников.

Жалко, что сегодня проиграли. Но вчера была очень тяжелая и эмоциональная игра. Наверное, этих самых эмоций нам и не хватило, чтобы победить в сегодняшнем матче, – отметил голкипер», – сказал Мильчаков.

Напомним, что сборная Беларуси сегодня проиграла Южной Кореи (1:4).

Сборная Беларуси досрочно вернулась в элиту ЧМ

 
 
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Вратарь сборной Беларуси Дмитрий Мильчаков подвел итог чемпионат мира в Нур-Султане.
 
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