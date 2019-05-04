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Геннадий Савилов: «Мое руководство ФХБ? Я бы охарактеризовал этот год как испытание на профпригодность, которое мы с командой пытаемся преодолеть»

05.05.2019 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов прокомментировал итоги ЧМ в Нур-Султане, а также поделился мнением о своей работе на посту руководителя федерации.

- Можете ли сейчас сказать, что первый сезон вашего руководства федерацией абсолютно удался?

– Не думаю, что термин «абсолютно» вообще имеет место в социальной жизни. Применительно же к руководству ФХБ я бы охарактеризовал прошедший неполный год как достаточное испытание на профпригодность, которое мы с командой пытаемся преодолеть.

- Чуть подробнее – о чемпионате мира в Нур-Султане. Какой момент турнира для вас стал наиболее волнительным?

– Каждая игра таила в себе волнительные моменты в силу важности результата и большой ответственности всех участвующих. Нам не пришлось легко ни в одном матче, оттого весь чемпионат прошел как на иголках.

- К слову, какой вам видится дальнейшая судьбы штаба Сидоренко? А заодно штабов молодежной и юношеской сборных?

– Во многом ответы на эти вопросы даст понимание состояния дел вокруг «Динамо» Минск по итогам, в том числе, совещания на эту тему в НОК, которое пройдет 14 мая.

Андрей Сидоренко: «Я уже уволился из минского «Динамо»

Пресс-секретарь минского «Динамо» о словах Сидоренко про увольнение: «30 апреля истекли действовавшие контракты. Новые пока не заключались»

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель ФХБ Геннадий Савилов прокомментировал итоги ЧМ в Нур-Султане, а также поделился мнением о своей работе на посту руководителя ФХБ.
 
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