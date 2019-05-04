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«Слуцк» впервые в истории одолел минское «Динамо»
05.05.2019 18:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 6-м туре чемпионата Беларуси «Слуцк» обыграл минское «Динамо» (1:2). Таким образом, «сахарники» впервые в истории победили «бело-голубых».
Ранее «Слуцк» 12 раз играл с «Динамо» (9 поражений и 3 ничьи).
Добавим, что эта победа для «Слуцка» стала первой в чемпионате с 16 сентября 2018 года. Тогда подопечные Виталия Павлова были сильнее «Смолевичей» (2:1).
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В 6-м туре чемпионата Беларуси «Слуцк» обыграл минское «Динамо» (1:2).
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