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«МЮ» не сыграет в Лиге чемпионов-2019/20
05.05.2019 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Клуб из Манчестера потерял шансы попасть в Лигу чемпионов-2019/20.
Команда тренера Оле-Гуннара Сульшера за тур до конца чемпионата занимает шестое место, набрав 66 очков. У идущего четвертым «Тоттенхэма» 70 очков.
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«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с уже вылетевшим «Хаддерсфилдом» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ.
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