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«МЮ» не сыграет в Лиге чемпионов-2019/20

05.05.2019 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с уже вылетевшим «Хаддерсфилдом» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ.

Клуб из Манчестера потерял шансы попасть в Лигу чемпионов-2019/20.

Команда тренера Оле-Гуннара Сульшера за тур до конца чемпионата занимает шестое место, набрав 66 очков. У идущего четвертым «Тоттенхэма» 70 очков.

Хаддерсфилд – Манчестер Юнайтед 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
5 мая, 16.00, «Джон Смитс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 8 Мактомини, 1:1 – 60 Мбенза.
ХаддерсфилдЛессль, Конголо, Дурм (Смит, 46), Шиндлер, Леве, Муй, Бакуна, Притчард, Хогг, Мбенза (Диакаби, 90), Грант.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Шоу, Линделеф (Диогу Далот, 83), Джонс, Янг, Погба, Матич (Эррера, 53), Мата, Мактомини, Санчес (Чонг, 54), Рэшфорд.
Предупреждения:
Джонс (33), Лессль (90).

4-е место в АПЛ не гарантирует попадание в Лигу чемпионов. Все расклады за два тура до финиша

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Статистика премьер-лиги

 
 
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«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с уже вылетевшим «Хаддерсфилдом» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ.
 
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